Test 22222

Le 12 septembre 2020, l'équipe Serenity menée par S.A.S. la Princesse Charlène et l'équipe Notorious menée par M. Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, s'élanceront du port de Calvi pour une course de plus de 24 heures en water bike. Les 4 athlètes de chaque équipe se relayeront en mer sur une distance de 180 kms. Ce défit inédit a pour objectif de sensibiliser à la prévention de la noyade et à la sécurité aquatique. Pour faire un don : www.fpcm.mc/thecrossing On 12 September 2020, team Serenity led by H.S.H. Princess Charlene and team Notorious led by Mr. Gareth Wittstock, General Secretary of the Princess Charlene of Monaco Foundation, will set off from the port of Calvi for a race lasting more than 24 hours on water bikes. The 4 athletes from each team will take turns at sea over a distance of 180 kms. This unique challenge aims to raise awareness about drowning prevention and water safety. To make a donation: www.fpcm.mc/thecrossing @hshprincesscharlene @gwittstock123 @thenotoriousmma @calviport #thecrossing #waterbikechallenge #corsica #monaco